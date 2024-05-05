Гюлер поблагодарил болельщиков «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер поблагодарил болельщиков команды за поддержку.

Вчера, 4 мая, «Реал» на своём поле одержал победу над «Кадисом» со счётом 3:0, мадридский клуб досрочно стал чемпионом Испании.

- Спасибо всем болельщикам «Реала», - приводит слова турецкого футболиста AS.

Гюлер стал игроком «Реала» летом прошлого года, подписав контракт до 2029 года. До этого турок выступал за «Фенербахче». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

Гюлер провёл за «Реал» девять матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.