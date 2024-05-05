Игрок «Барселоны» близок к переезду в Мадрид

Защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно. Как информирует портал Todofichajes, игрок не станет подписывать новое трудовое соглашение с «сине-гранатовыми».

Алонсо с большой долей вероятности переедет в Мадрид, где в его услугах заинтересован «Атлетико». «Матрасники» рассматривают испанца в качестве замены Марио Эрмосо, который покинет клуб грядущим летом.

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата Маркос провел всего пять поединков за каталонский клуб. Защитник не отметился результативными действиями.