Назван клуб, в который может перейти Витор Роке

Нападающий каталонской «Барселоны» Витор Роке может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Согласно информации Todofichajes, в услугах 29-летнего бразильского футболиста заинтересована «Севилья».

Андалусийский клуб хочет взять в аренду перспективного нападающего. «Барселона», в свою очередь, может отпустить Роке на один сезон, чтобы футболист набрался игровой практики в испанском чемпионате.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Витор провел 11 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча. В настоящий момент севильский клуб занимает лишь 13-е место в турнирной таблице.