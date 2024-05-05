«Хави, проваливай из моего любимого клуба»: реакция болельщиков «Барселоны» на чемпионство «Реала»

4 мая мадридский «Реал» стал 36-кратным чемпионом Испании. Это случилось после победы «сливочных» над «Кадисом» в 34-м туре и поражения «Барселоны» от «Жироны» (2:4) в том же туре.

У конкурентов «Реала» не осталось математических шансов забрать победу в чемпионате у мадридского клуба. После победы «Реала» в Ла Лиге болельщики «Барселоны» отреагировали на это в социальных сетях своего клуба критикой главного тренера Хави.

«Просто увольте Хави», - @MasterMaliq

«Вали из моего любимого клуба», - @luckiszn_

«Из великой команды в клуб позорников», - @Homiebishop

«Хави не элитный тренер. Мы делаем ошибку, продлевая с ним контракт», - @AnimalLoverHub

«Если Хави останется, то можно и в следующем сезоне не ждать чемпионство», - @valentinobahari

«Реал» обновил рекорд по количеству чемпионств в Испании