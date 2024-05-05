Хави после третьего поражения «Барселоны»: «Разговоров о моём будущем не будет»

Наставник «Барселоны» Хави отверг возможность новых обсуждений на тему его будущего.

«Видя лицо президента в конце игры, поняли бы я, если бы снова начались разговоры о моём будущем? Разговоров о моём будущем не будет», - приводит слова специалиста издание As.

Стоит напомнить, что в сегодняшней встрече Ла Лиги «сине-гранатовые» уступили «Жироне» со счётом 2:4, что позволило мадридскому «Реалу» досрочно выиграть титул.

Такой же результат был зафиксирован в поединке двух каталонских команд и в первом круге. В играх со «сливочными» «Барселона» также уступила оба раза – 1:2 и 2:3.