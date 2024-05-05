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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти назвал самый важный момент в сезоне после чемпионства «Реала»

05 Мая 2024 • 08:48 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал самый важный момент в нынешнем сезоне Ла Лиги после досрочного чемпионства своей команды.

«Какой момент был самым важным в этом сезоне Ла Лиги? Это гол Джуда Беллингема в матче с «Барселоной». Тогда мы вернули себе преимущество в 11 баллов», - передает слова итальянского специалиста AS.

«Реал» гарантировал себе чемпионский титул за четыре тура до завершения сезона Ла Лиги. После 34 матчей «королевский» клуб занимает первое место с 87 баллами. Отрыв от идущей второй «Жироны» составляет 13 пунктов.

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