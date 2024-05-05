Винисиус двумя словами отреагировал на чемпионство «Реала»

Звездный нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на досрочное чемпионство «сливочных» в Ла Лиге.

«Новая эра», - оставил комментарий бразильский форвард в социальных сетях.

В рамках 34-го тура чемпионата Испании мадридский гранд легко разобрался с «Кадисом» со счетом 3:0, а каталонская «Барселона» на выезде уступила «Жироне» (2:4). После этих результатов подопечные Карло Анчелотти досрочно гарантировали себе золотые медали в Ла Лиге.

Следующий поединок «Реал» проведет на своем поле против мюнхенской «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.