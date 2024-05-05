Серхио Рамос поздравил «Реал» с чемпионством

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос не остался в стороне, когда мадридский «Реал» гарантировал себе чемпионство в Ла Лиге.

В субботу коллектив Карло Анчелотти обыграл «Кадис» (3:0), а затем дождался поражения «Барселоны» от «Жироны» (2:4). Отрыв «сливочных» от конкурентов составляет 13 очков за четыре тура до финиша. Для «королевского клуба» это уже 36-й чемпионский титул Ла Лиги в истории – лучший показатель.

«Поздравляю «Реал» Мадрид, который продолжает творить историю. 36», – написал в социальных сетях бывший капитан мадридского гранда.

Серхио Рамос выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год.