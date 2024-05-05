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Чемпионат Испании. Ла Лига

Серхио Рамос поздравил «Реал» с чемпионством

05 Мая 2024 • 05:29 Комментировать
Реал Мадрид
3:0
Кадис

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос не остался в стороне, когда мадридский «Реал» гарантировал себе чемпионство в Ла Лиге.

В субботу коллектив Карло Анчелотти обыграл «Кадис» (3:0), а затем дождался поражения «Барселоны» от «Жироны» (2:4). Отрыв «сливочных» от конкурентов составляет 13 очков за четыре тура до финиша. Для «королевского клуба» это уже 36-й чемпионский титул Ла Лиги в истории – лучший показатель.

«Поздравляю «Реал» Мадрид, который продолжает творить историю. 36», – написал в социальных сетях бывший капитан мадридского гранда.

Серхио Рамос выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год.

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