Хави: «Мичел сказал мне, что не может поверить в победу «Жироны» над «Барселоной»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал журналистам о своём диалоге с тренером «Жироны».

Коллектив Мичела одержал победу в каталонском дерби (4:2) и сместил «сине-гранатовых» со второй строчки в турнирной таблице, а также сделал досрочным чемпионом мадридский «Реал».

По словам Хави, преимущество «Барселоны» по игре было настолько очевидным, что даже рулевой оппонентов не мог поверить в успех своей команды: «Мичел сказал мне, что это было нечто потрясающее, что он не может поверить в победу «Жироны». Я тоже не верю в это, но так оно и есть», – поведал в послематчевом интервью главный тренер «Барселоны».