Хави прокомментировал чемпионство «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о досрочном чемпионстве мадридского «Реала» в Ла Лиге.

Поражение «Барселоны» от «Жироны» в субботнем матче (2:4), гарантировало титул «сливочным», чуть раньше обыгравшим «Кадис» (3:0).

«Реал» набрал наибольшее количество очков, мои поздравления. Теперь нам нужно как можно лучше провести оставшиеся матчи и подумать о том, как добиться значительного прогресса в новом сезоне. Пришло время планировать будущее. Посмотрим, что мы сможем сделать», – заявил Хави на пресс-конференции.

На счету «Реала» 87 набранных очков после 34 туров, «Жирона» – вторая с 74 баллами в активе, «Барселона» замыкает тройку – 73.