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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Женская «Барселона» оформила чемпионский титул в Ла Лиге

05 Мая 2024 • 04:29 Комментировать (1)

Победив «Гранаду», женская «Барселона» оформила свой очередной, уже пятый кряду чемпионский титул в испанской Ла Лиге. Пять титулов кряду стали новым рекордом чемпионата, доселе он держался с 2015 года, когда всё та же «Барселона» выиграла свой четвёртый кряду титул, но затем начался спад.

Сейчас тоже есть некоторые предпосылки к подобному - летом клуб покинет его главный тренер Хонатан Хиральдес. Но сделать он будет пытаться это в зените - не только с победой в чемпионате, но и в женской Лиге чемпионов. Там осталось сделать один шаг - победить в финале француженок из «Лиона».

Правда, в прошлом году «Барселона» им проиграла.


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Барселона Женский Футбол
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Комментарии (1) Все комментарии
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GlorReala
05 Мая 2024 в 04:41
ну хоть у женской команды всё хорошо, может основе с женской командой пару тренировок провести..?))
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