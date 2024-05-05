​Женская «Барселона» оформила чемпионский титул в Ла Лиге

Победив «Гранаду», женская «Барселона» оформила свой очередной, уже пятый кряду чемпионский титул в испанской Ла Лиге. Пять титулов кряду стали новым рекордом чемпионата, доселе он держался с 2015 года, когда всё та же «Барселона» выиграла свой четвёртый кряду титул, но затем начался спад.

Сейчас тоже есть некоторые предпосылки к подобному - летом клуб покинет его главный тренер Хонатан Хиральдес. Но сделать он будет пытаться это в зените - не только с победой в чемпионате, но и в женской Лиге чемпионов. Там осталось сделать один шаг - победить в финале француженок из «Лиона».

Правда, в прошлом году «Барселона» им проиграла.