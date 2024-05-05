Президент Ла Лиги Тебас поздравил «Реал» с чемпионством

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал досрочное чемпионство мадридского «Реала».

Вопрос о титуле был окончательно закрыт в субботу: «Реал» обыграл «Кадис» (3:0), в то время как «Барселона» потерпела поражение от «Жироны» (2:4). За четыре тура до завершения кампании отрыв «сливочных» от ближайшего преследователя – всё той же «Жироны» – составляет 13 очков, «Барселона» и вовсе отстала на 14 баллов.

«Поздравляю мадридский «Реал». Победа в Ла Лиге – это упорство, планирование, мастерство и совершенствование. Заслуженный титул для всех, кто является частью клуба и усердно работает ради таких моментов», – цитирует Madrid Zone Тебаса.