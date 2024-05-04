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Чемпионат Испании. Ла Лига

Быстрый гол позволил «Атлетико» одолеть «Мальорку»

04 Мая 2024 • 23:58 Комментировать
Мальорка
0:1
Атлетико М
окончен

В 34-м туре Ла Лиги ещё ничего себе не гарантировавшая «Мальорка» принимала претендентов на топ-4 из «Атлетико». Уже на первых минутах Родриго Рикельме получил мяч у штрафной, эффектно оставил не у дел пару соперников и метко пробил - 0:1. Марио Эрмосо сыграл в стенку с партнером, слева ворвался в штрафную и едва не попал в ближнюю девятку. Серхи Дардер в касание стрельнул издали, и голкипер с трудом парировал. Кайл Ларин справа проник в штрафную и с острого угла направил мяч во вратаря.

«Атлетико» идет четвертым, уступая 6 очков «Барселоне», но с таким же запасом от «Атлетика». «Мальорка» - 14-я с отрывом в 6 пунктов от зоны вылета.

Протокол игры  
Мальорка0:1Атлетико М
  5'Рикельме Родриго (0:1)
Райкович ПредрагВальент Мартин 76' (Гонсалес Джованни ( 76') Раильо Антонио  71'Настасич МатияМаффео Пабло 62' (Ларин Кайл ( 62') Лато ТониРодригес Даниэль I 76' (Радоньич Неманья ( 76') Маскарель Омар 86' (Льябрес Хавьер ( 86') Дардер СерхиМурики Ведат  75'Пратс Абдон 62' (Ману Морланес ( 62')
Запасные: Коста ХаумеКопете ХосеВидаль НачоГрейф ДоминикВан дер Хейден СибеСанчес АнтониоСаму Кошта
Облак ЯнВитсель АксельХименес ХосеЭрмосо Марио 46' (Молина Науэль ( 46'Савич Стефан 90') Аспиликуэта Сесар 90' (Мандава Рейнилду ( 90') Рикельме РодригоРивас Пабло БарриосКоке ХорхеЛьоренте МаркосЛино Сэмуел 83' (Мората Альваро ( 83') Корреа Анхель 80' (Де Пауль Родриго ( 80')
Запасные: Вермирен АртурМолдован ХорациуГабриэль ПаулистаНьигес СаульГомис Антонио
04 мая. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".

 

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Мальорка Атлетико Мадрид

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