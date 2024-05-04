Быстрый гол позволил «Атлетико» одолеть «Мальорку»

В 34-м туре Ла Лиги ещё ничего себе не гарантировавшая «Мальорка» принимала претендентов на топ-4 из «Атлетико». Уже на первых минутах Родриго Рикельме получил мяч у штрафной, эффектно оставил не у дел пару соперников и метко пробил - 0:1. Марио Эрмосо сыграл в стенку с партнером, слева ворвался в штрафную и едва не попал в ближнюю девятку. Серхи Дардер в касание стрельнул издали, и голкипер с трудом парировал. Кайл Ларин справа проник в штрафную и с острого угла направил мяч во вратаря.
«Атлетико» идет четвертым, уступая 6 очков «Барселоне», но с таким же запасом от «Атлетика». «Мальорка» - 14-я с отрывом в 6 пунктов от зоны вылета.
Протокол игры
|5'Рикельме Родриго (0:1)
Райкович Предраг•Вальент Мартин76' (Гонсалес Джованни (76') •Раильо Антонио• 71'Настасич Матия•Маффео Пабло62' (Ларин Кайл (62') •Лато Тони•Родригес Даниэль I76' (Радоньич Неманья (76') •Маскарель Омар86' (Льябрес Хавьер (86') •Дардер Серхи•Мурики Ведат• 75'Пратс Абдон62' (Ману Морланес (62')
Облак Ян•Витсель Аксель•Хименес Хосе•Эрмосо Марио46' (Молина Науэль (46'•Савич Стефан90') •Аспиликуэта Сесар90' (Мандава Рейнилду (90') •Рикельме Родриго•Ривас Пабло Барриос•Коке Хорхе•Льоренте Маркос•Лино Сэмуел83' (Мората Альваро (83') •Корреа Анхель80' (Де Пауль Родриго (80')
04 мая. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".
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