Быстрый гол позволил «Атлетико» одолеть «Мальорку»

В 34-м туре Ла Лиги ещё ничего себе не гарантировавшая «Мальорка» принимала претендентов на топ-4 из «Атлетико». Уже на первых минутах Родриго Рикельме получил мяч у штрафной, эффектно оставил не у дел пару соперников и метко пробил - 0:1. Марио Эрмосо сыграл в стенку с партнером, слева ворвался в штрафную и едва не попал в ближнюю девятку. Серхи Дардер в касание стрельнул издали, и голкипер с трудом парировал. Кайл Ларин справа проник в штрафную и с острого угла направил мяч во вратаря.

«Атлетико» идет четвертым, уступая 6 очков «Барселоне», но с таким же запасом от «Атлетика». «Мальорка» - 14-я с отрывом в 6 пунктов от зоны вылета.