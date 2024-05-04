Анчелотти прокомментировал чемпионство «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о досрочном чемпионстве своей команды.

В субботу «сливочные» обыграли «Кадис» (3:0), а чуть позднее «Барселона» уступила «Жироне» (2:4). Таким образом, «Реал» стал недосягаемым для конкурентов – отрыв увеличился до 13 очков за четыре тура до финиша.

«Мы провели фантастический сезон. Мы отпразднуем чемпионство в воскресенье, – заявил Анчелотти, комментируя известия о досрочном триумфе. – Мы по-прежнему сосредоточены на «Баварии». Мы хотим поехал на «Уэмбли», – добавил итальянский специалист, имея в виду выход в финал Лиги чемпионов, который пройдёт в Лондоне.

Ответный матч «Реала» с «Баварией» состоится 8 мая. В Мюнхене команды победителя не определили – 2:2.