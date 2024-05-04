Начо: «С детства мечтал выиграть Ла Лигу в качестве капитана «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес прокомментировал чемпионство команды.

«Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании после поражения «Барселоны» от «Жироны» в субботнем матче (2:4). Отрыв мадридцев от ближайшего преследователя составляет 13 очков за четыре тура до финиша.

«Ещё будучи ребёнком, я мечтал выиграть чемпионат в качестве капитана «Реала» – теперь моя мечта стала реальностью. Стать чемпионом с «Реалом» – великолепное ощущение, но в статусе капитана это ещё приятнее», – цитирует Madrid Xtra 34-летнего футболиста.

Начо проводит в «Реале» всю карьеру. По окончании текущего сезона ветеран покинет клуб.