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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо рассказал, в чём проблема «Барселоны»

04 Мая 2024 • 23:20 Комментировать
Жирона
4:2
Барселона

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо ответил на вопросы журналистов после поражения от «Жироны» (2:4).

«Сине-гранатовые» уступили в каталонском дерби и лишились второго места. Мадридский «Реал» – досрочный чемпион – лидирует в таблице с 87 набранными очками за четыре тура до финиша, «Жирона» – вторая с 74 баллами, «Барселона» располагается на третьей позиции с 73 очками.

«Мы хорошо начали матч, и у нас было достаточно моментов, чтобы повести 3:1, но мы не были эффективны. Когда «Жирона» отыгралась, мы опустили руки. Было допущено несколько ошибок, которые обошлись нам слишком дорого. Нужно идти дальше.

Нам нужен менталитет победителей – необходимо исправить ситуацию к следующему сезону. У нас хорошая команда, но нужно совершенствоваться», – приводит Barca Universal слова Араухо.

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