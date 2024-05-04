Араухо рассказал, в чём проблема «Барселоны»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо ответил на вопросы журналистов после поражения от «Жироны» (2:4).

«Сине-гранатовые» уступили в каталонском дерби и лишились второго места. Мадридский «Реал» – досрочный чемпион – лидирует в таблице с 87 набранными очками за четыре тура до финиша, «Жирона» – вторая с 74 баллами, «Барселона» располагается на третьей позиции с 73 очками.

«Мы хорошо начали матч, и у нас было достаточно моментов, чтобы повести 3:1, но мы не были эффективны. Когда «Жирона» отыгралась, мы опустили руки. Было допущено несколько ошибок, которые обошлись нам слишком дорого. Нужно идти дальше.

Нам нужен менталитет победителей – необходимо исправить ситуацию к следующему сезону. У нас хорошая команда, но нужно совершенствоваться», – приводит Barca Universal слова Араухо.