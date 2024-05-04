Хави: «Барселона» играла лучше «Реала» и «Жироны» в обоих матчах»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес считает, что его команда была лучше главных конкурентов в очных матчах, хоть и не смогла добиться результата.

В сегодняшней встрече Ла Лиги «сине-гранатовые» уступили «Жироне» со счётом 2:4, что позволило мадридскому «Реалу» досрочно выиграть титул. Такой же результат был зафиксирован в поединке двух каталонских команд и в первом круге. В играх со «сливочными» «Барселона» также уступила оба раза – 1:2 и 2:3.

«В обоих матчах против «Реала» и «Жироны» мы владели преимуществом по игре, но на результате это никак не отразилось», – заявил Хави на послематчевой пресс-конференции.