Лапорта был в ярости после поражения «Барселоны» от «Жироны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта был крайне разочарован результатом матча против «Жироны» (2:4).

Команда Хави Эрнандеса вела со счётом 2:1 к перерыву, однако во втором тайме пропустила три безответных мяча. Поражение «сине-гранатовых» сделало мадридский «Реал» досрочным чемпионом Ла Лиги, а также лишило саму «Барселону» второго места.

Как сообщает Sport, Лапорта очень болезненно отреагировал на исход каталонского дерби. Глава «Барселоны» не сдерживал гнев, яростно выкрикивая «Этого не может быть!» после финального свистка.

Напомним, недавно Жоану Лапорте удалось убедить Хави не уходить из клуба по окончании сезона.