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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта был в ярости после поражения «Барселоны» от «Жироны»

04 Мая 2024 • 23:02 Комментировать (1)
Жирона
4:2
Барселона

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта был крайне разочарован результатом матча против «Жироны» (2:4).

Команда Хави Эрнандеса вела со счётом 2:1 к перерыву, однако во втором тайме пропустила три безответных мяча. Поражение «сине-гранатовых» сделало мадридский «Реал» досрочным чемпионом Ла Лиги, а также лишило саму «Барселону» второго места.

Как сообщает Sport, Лапорта очень болезненно отреагировал на исход каталонского дерби. Глава «Барселоны» не сдерживал гнев, яростно выкрикивая «Этого не может быть!» после финального свистка.

Напомним, недавно Жоану Лапорте удалось убедить Хави не уходить из клуба по окончании сезона.

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Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес Жирона ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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TEREX
04 Мая 2024 в 23:10
эххх лапоть портовый..)) ни ф коня авЁс..))
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