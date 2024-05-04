Серхи Роберто: «Барселона» не заслужила такого результата

Серхи Роберто, капитан «Барселоны», дал свой комментарий о матче 34-го тура чемпионата Испании с «Жироной».

Напомним, встреча прошла в субботу и завершилась победой «Жироны» со счётом 4:2.

- «Барселона» не заслужила такого результата. У нас получилась хорошая игра сегодня, но я покинул поле очень злым, я сделал ошибку в моменте со вторым пропущенным голом, поэтому прошу прощения у наших болельщиков, - цитируют футболиста испанские СМИ.

Каталонская команда занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своей копилке 73 очка. «Жирона» идёт на второй строчке, а чемпионом Испании официально стал мадридский «Реал».