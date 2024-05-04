Хави считает, что «Барселона» допустила вопиющие ошибки в матче с «Жироной»

Наставник «Барселоны» Хави подверг критике свои подопечных после матча 36-го тура первенства Испании с «Жироной» (2:4).

«Мы утратили контроль над игрой из-за вопиющих ошибок, недопустимых на таком уровне. Это происходит с нами на протяжении всего сезона – и продолжает происходить. А на этом уровне подобные вещи играют решающую роль», – цитирует специалиста издание Marca.

Добавим, что после этой встречи каталонский коллектив опустился на третью позицию турнирной таблицы чемпионата страны. Команда заработала 73 балла.

В следующем туре «сине-гранатовые» примут дома «Реал Сосьедад». Игра запланирована на 13 мая.