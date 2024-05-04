«Барселона» поздравила «Реал» с чемпионством

Сегодня, 4 мая, «Реал» одержал победу над «Кадисом» в рамках 34-го тура чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счётом 3:0.

В другом поединке «Барселона» на выезде уступила «Жироне» и потеряла математические шансы догнать «Реал», «сливочные» досрочно стали чемпионами. По окончании своего матча каталонский клуб в социальных сетях поздравил «Реал» с победой в турнире.

Отметим, что мадридский клуб в 36-й раз в истории выиграл Ла Лигу, у «Барселоны» 27 титулов.

В активе «Реала» 87 баллов, у идущей на третьей строчке «Барселоны» 73 очка, а на втором месте располагается «Жирона», заработавшая 74 очка.