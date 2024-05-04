Модрич повторил рекорд «Реала» по числу завоёванных с командой титулов

Сегодня, 4 мая, «Реал» оформил свое 36 чемпионство в Испании, досрочно став недосягаемым для преследователей.

В итоге хавбек «сливочных» Лука Модрич завоевал свой 25-й титул с мадридским клубом, сравнявшись с рекордсменами клуба по данному показателю — Марсело и Каримом Бензема.

Добавим, что это стало возможным после того, как «Реал» на своём поле разгромил «Кадис» (3:0), а «Барселона» на выезде уступила «Жироне» (2:4).

В следующем матче коллектив Карло Анчелотти сыграет с мюнхенской «Баварией» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Встреча запланирована на 8 мая.