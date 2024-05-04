Анчелотти выиграл 12-й трофей с «Реалом»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти привёл мадридский клуб к победе в первенстве Испании.

Это стало возможным после того, как «сливочные» на своём поле разгромили «Кадис» (3:0), а «Барселона» на выезде уступила «Жироне» (2:4).

Таким образом, «Реал» в 36-й раз стал победителем Ла Лиги. Что касается Анчелотти, то для него это 12-й трофей в качестве тренера мадридского клуба.

Напомним, что итальянский специалист возглавлял «Реал» дважды – с 2013 по 2015 годы и с 2021-го по настоящее время.

Всего в тренерской карьере Анчелотти 28 трофеев.