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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов

04 Мая 2024 • 21:45 Комментировать (4)
Жирона
4:2
Барселона

4 мая «Жирона» встречалась на своём поле с «Барселоной» в рамках 34-го тура чемпионата Испании.

Игра между командами завершилась победой «Жироны» со счетом 4:2. Данный результат позволил «Жироне» гарантировать себе путевку в новый розыгрыш Лиги чемпионов – 2024/25. Стоит сказать, что ранее каталонцы никогда не играли в главном еврокубковом турнире.

После 34 туров «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в копилке 74 очка.

В следующем туре «Жирона» сыграет на выезде с «Алавесом». Матч пройдет 10 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Жирона

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Комментарии (4) Все комментарии
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Juventissimo
04 Мая 2024 в 22:26
Получается, это было дерби? Любопытное название у команды. Во Франции была Жиронда из Бордо, впоследствии ставшая только Бордо. Успехов дебютантам ЛЧ!
TEREX
04 Мая 2024 в 22:09
энта будит харашо..)) толька нат жыронай сгущаюца тучи..как бы их ни дискванули..)) удачи канэшна им..))
pol-black
04 Мая 2024 в 21:53
они заслужили!
NOBODY
04 Мая 2024 в 21:48
ого, а это они еще и серебро могут взять??? норм
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