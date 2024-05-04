«Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов

4 мая «Жирона» встречалась на своём поле с «Барселоной» в рамках 34-го тура чемпионата Испании.

Игра между командами завершилась победой «Жироны» со счетом 4:2. Данный результат позволил «Жироне» гарантировать себе путевку в новый розыгрыш Лиги чемпионов – 2024/25. Стоит сказать, что ранее каталонцы никогда не играли в главном еврокубковом турнире.

После 34 туров «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в копилке 74 очка.

В следующем туре «Жирона» сыграет на выезде с «Алавесом». Матч пройдет 10 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по мск.