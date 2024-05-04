«Реал» обновил рекорд по количеству чемпионств в Испании

«Реал» стал чемпионом Испании за четыре тура до финиша сезона. Команда Карло Анчелотти стала недосягаемой на вершине турнирной таблицы Ла Лиги за счёт своей победы над «Кадисом» (2:0) вкупе с поражением «Барселоны» от «Жироны» (2:4).

Таким образом, «Реал» стал чемпионом Испании 36-й раз. Это обновление рекорда. «Барселона» в своей истории выигрывала титул 27 раз.

Отметим, что «Реал» вернул себе звание чемпиона, ведь в прошлом сезоне команда заняла второе место, уступив «Барселоне».

Ближайший матч «Реал» проведёт в среду, 8 мая, - против «Баварии» на своём поле в полуфинале Лиги чемпионов.