«Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал»

«Барселона» и «Жирона» сошлись в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 34-го тура Ла Лиги состоялся 4 мая на стадионе «Монтиливи».

«Реал» победил «Кадис», а значит «Барселоне» нельзя было ошибаться в каталонском дерби. Любой результат кроме победы над «Жироной» короновал Мадрид уже сейчас. А в первом круге как раз поражение и случилось, дома «Барселона» получила 2:4. За реваншем вышли главные силы Хави: Роберт Левандовски, Ламин Ямаль, Фермин Лопес, Илкай Гюндоган. Правда, были и неожиданности – в запасе остались Рафинья, Ферран Торрес и Педри.

Каталонское дерби началось феерично. Ламин Ямаль сделал невероятный заброс на линию штрафной площади, там невесть откуда взялся Андреас Кристенсен. Датчанин первым касанием мяч обработал, а вторым упаковал в «девятку» ударом с лёту – 0:1. С центра поля разыграли хозяева, Иван Мартин на левом краю разогнался и выдал мягкий навес на линию вратарской, а Довбик пробил в противоход Тер Штегену – 1:1.

Обмен голами уместился в две минуты, что команды только раззадорило. Илкай Гюндоган с линии штрафной площади крутил под штангу – Гассанига парировал. Кристенсен после подачи всё того же Гюндогана едва не заталкивает мяч за «ленточку», но опять «Жирону» спасает голкипер. В ответ Савио совершает классный рейд, убирает Кунде и катит на Цыганкова. Виктор расстреливает Тер Штегена в упор, но немецкий голкипер справляется.

В самой концовке тайма Гутьеррес упал в борьбе с Ямалем и потащил тинейджера за собой. Надолго затянулся просмотр повторов, а в итоге рефери указал на «точку». Роберт Левандовски реализовал пенальти ударом чуть левее центра – 1:2. Просто феерия, а не первый тайм. Второй был не менее интересным, но разгонялся долго. Почти половину ничего не происходило кроме дальних ударов. А потом «Жирона» разгорелась.

Две минуты на два гола понадобилось Порту и Гутьерресу. Серхи Роберто ужасающей передачей назад разогнал Довбика. Артём стянул на себя внимание Тер Штегена и Араухо, но сам решать не стал, а покатил правее. Порту поражал уже пустой створ – 2:2. В следующей атаке уже сам Порту пробежался по правому краю и прострелил, Гутьеррес пробил вторым касанием и с помощью рикошета от Кунде переиграл голкипера – 3:2!

Через пять минут уже Эррера палил из похожей позиции, но Тер Штеген ненадолго оставил «Барселону» в игре. Чтобы через три минуты пропустить четвёртый. Диагональ Савио прошла к углу штрафной площади, откуда смачно приложился Порту. Тер Штеген прыгать не стал, только оценил красоту гола – 4:2. За второй тайм «Жирона» просто смяла «Барселону».

Опять команда Хави получила четыре мяча от «Жироны» и проиграла. Заодно лишилась возможности догнать «Реал». Команда Карло Анчелотти выиграла чемпионат Испании за четыре тура до финиша!