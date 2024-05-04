«Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал»

«Барселона» и «Жирона» сошлись в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 34-го тура Ла Лиги состоялся 4 мая на стадионе «Монтиливи».
|3'Кристенсен Андреас (0:1)
|(1:1) Довбик Артём4'
|45'Левандовски Роберт (1:2)
|(2:2) Порту Кристиан65'
|(3:2) Гутьеррес Мигель67'
|(4:2) Порту Кристиан75'
«Реал» победил «Кадис», а значит «Барселоне» нельзя было ошибаться в каталонском дерби. Любой результат кроме победы над «Жироной» короновал Мадрид уже сейчас. А в первом круге как раз поражение и случилось, дома «Барселона» получила 2:4. За реваншем вышли главные силы Хави: Роберт Левандовски, Ламин Ямаль, Фермин Лопес, Илкай Гюндоган. Правда, были и неожиданности – в запасе остались Рафинья, Ферран Торрес и Педри.
Каталонское дерби началось феерично. Ламин Ямаль сделал невероятный заброс на линию штрафной площади, там невесть откуда взялся Андреас Кристенсен. Датчанин первым касанием мяч обработал, а вторым упаковал в «девятку» ударом с лёту – 0:1. С центра поля разыграли хозяева, Иван Мартин на левом краю разогнался и выдал мягкий навес на линию вратарской, а Довбик пробил в противоход Тер Штегену – 1:1.
Обмен голами уместился в две минуты, что команды только раззадорило. Илкай Гюндоган с линии штрафной площади крутил под штангу – Гассанига парировал. Кристенсен после подачи всё того же Гюндогана едва не заталкивает мяч за «ленточку», но опять «Жирону» спасает голкипер. В ответ Савио совершает классный рейд, убирает Кунде и катит на Цыганкова. Виктор расстреливает Тер Штегена в упор, но немецкий голкипер справляется.
В самой концовке тайма Гутьеррес упал в борьбе с Ямалем и потащил тинейджера за собой. Надолго затянулся просмотр повторов, а в итоге рефери указал на «точку». Роберт Левандовски реализовал пенальти ударом чуть левее центра – 1:2. Просто феерия, а не первый тайм. Второй был не менее интересным, но разгонялся долго. Почти половину ничего не происходило кроме дальних ударов. А потом «Жирона» разгорелась.
Две минуты на два гола понадобилось Порту и Гутьерресу. Серхи Роберто ужасающей передачей назад разогнал Довбика. Артём стянул на себя внимание Тер Штегена и Араухо, но сам решать не стал, а покатил правее. Порту поражал уже пустой створ – 2:2. В следующей атаке уже сам Порту пробежался по правому краю и прострелил, Гутьеррес пробил вторым касанием и с помощью рикошета от Кунде переиграл голкипера – 3:2!
Через пять минут уже Эррера палил из похожей позиции, но Тер Штеген ненадолго оставил «Барселону» в игре. Чтобы через три минуты пропустить четвёртый. Диагональ Савио прошла к углу штрафной площади, откуда смачно приложился Порту. Тер Штеген прыгать не стал, только оценил красоту гола – 4:2. За второй тайм «Жирона» просто смяла «Барселону».
Опять команда Хави получила четыре мяча от «Жироны» и проиграла. Заодно лишилась возможности догнать «Реал». Команда Карло Анчелотти выиграла чемпионат Испании за четыре тура до финиша!
игра в обороне была полный отстой. Канселу нужно убирать. его страсть играть в нападающего оголяет фланг, а Кубарси не успевает его закрыть. Кунде, который вторую половину сезона играл неплохо, что с мадридом, что с Жироной сыграл отвратно. ошибки, обрезы...
Араухо тоже не тащил, как и Кубарси. Тер Штеген тащил как мог. к нему только с дальним претензии могут быть.
замены у Жироны сыграли, у Барсы вообще нет. игра не поменялась. наоборот - куча ошибок в передачах, при приёме мяча. навала не получилось. если моменты в начале второго тайма ещё были, то в концовке просто нулевые были игроки атаки.
теперь нужно выигрывать все свои матчи и ждать осечки земляков. просто пипец... с 1942 года...
фанатов Реала - с чемпионством. эта команда намного сильней других команд Ла Лиги сейчас.
а тренерскому штабу Барсы нужно думать как о ближайшем будущем, так и о следующем сезоне.
Удивляюсь просто как этого ничтожество там в Каталонии терпят ? Да его поганой метлой давным давно выгнать должны были
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