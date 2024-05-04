Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал»

04 Мая 2024 • 21:31 Комментировать (17)
Жирона
4:2
Барселона

«Барселона» и «Жирона» сошлись в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 34-го тура Ла Лиги состоялся 4 мая на стадионе «Монтиливи».

Протокол игры  
Жирона4:2Барселона
  3'Кристенсен Андреас (0:1)
(1:1) Довбик Артём4'  
  45'Левандовски Роберт (1:2)
(2:2) Порту Кристиан65'  
(3:2) Гутьеррес Мигель67'  
(4:2) Порту Кристиан75'  
Гассанига ПаулоГарсия ЭрикДавид Лопес 65' (Порту Кристиан ( 65') Блинд ДэйлиГутьеррес МигельЦыганков Виктор 64' (Коуто Ян ( 64') Мартин ИванГарсия АлешЭррера ЯнгельСавио III 86' (Фернандес Валери ( 86') Довбик Артём
Запасные: Хуанпе ХуанГарсия ДжастинХуан Карлос МартинМартинес АрнауФуйдиас ТониВилья Тони
Тер Штеген Марк-АндреКунде Жюль  28'Араухо Рональд  39'Кубарси ПауКанселу ЖоауГюндоган ИлкайКристенсен Андреас 69' (Рафинья Диас ( 69') Роберто Серхи  43' 79' (Торрес Ферран ( 79') Ямаль Ламин 83' (Фелиш Жоау ( 83') Левандовски Роберт 79' (Ромеу Ориоль ( 79') Лопес Фермин 69' (Педри ( 69')
Запасные: Роке ВиторПенья ИньякиКочен ДиегоФорт ЭкторИньиго МартинесАлонсо Маркос
04 мая. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

«Реал» победил «Кадис», а значит «Барселоне» нельзя было ошибаться в каталонском дерби. Любой результат кроме победы над «Жироной» короновал Мадрид уже сейчас. А в первом круге как раз поражение и случилось, дома «Барселона» получила 2:4. За реваншем вышли главные силы Хави: Роберт Левандовски, Ламин Ямаль, Фермин Лопес, Илкай Гюндоган. Правда, были и неожиданности – в запасе остались Рафинья, Ферран Торрес и Педри.

Каталонское дерби началось феерично. Ламин Ямаль сделал невероятный заброс на линию штрафной площади, там невесть откуда взялся Андреас Кристенсен. Датчанин первым касанием мяч обработал, а вторым упаковал в «девятку» ударом с лёту – 0:1. С центра поля разыграли хозяева, Иван Мартин на левом краю разогнался и выдал мягкий навес на линию вратарской, а Довбик пробил в противоход Тер Штегену – 1:1.

Обмен голами уместился в две минуты, что команды только раззадорило. Илкай Гюндоган с линии штрафной площади крутил под штангу – Гассанига парировал. Кристенсен после подачи всё того же Гюндогана едва не заталкивает мяч за «ленточку», но опять «Жирону» спасает голкипер. В ответ Савио совершает классный рейд, убирает Кунде и катит на Цыганкова. Виктор расстреливает Тер Штегена в упор, но немецкий голкипер справляется.

В самой концовке тайма Гутьеррес упал в борьбе с Ямалем и потащил тинейджера за собой. Надолго затянулся просмотр повторов, а в итоге рефери указал на «точку». Роберт Левандовски реализовал пенальти ударом чуть левее центра – 1:2. Просто феерия, а не первый тайм. Второй был не менее интересным, но разгонялся долго. Почти половину ничего не происходило кроме дальних ударов. А потом «Жирона» разгорелась.

Две минуты на два гола понадобилось Порту и Гутьерресу. Серхи Роберто ужасающей передачей назад разогнал Довбика. Артём стянул на себя внимание Тер Штегена и Араухо, но сам решать не стал, а покатил правее. Порту поражал уже пустой створ – 2:2. В следующей атаке уже сам Порту пробежался по правому краю и прострелил, Гутьеррес пробил вторым касанием и с помощью рикошета от Кунде переиграл голкипера – 3:2!

Через пять минут уже Эррера палил из похожей позиции, но Тер Штеген ненадолго оставил «Барселону» в игре. Чтобы через три минуты пропустить четвёртый. Диагональ Савио прошла к углу штрафной площади, откуда смачно приложился Порту. Тер Штеген прыгать не стал, только оценил красоту гола – 4:2. За второй тайм «Жирона» просто смяла «Барселону».

Опять команда Хави получила четыре мяча от «Жироны» и проиграла. Заодно лишилась возможности догнать «Реал». Команда Карло Анчелотти выиграла чемпионат Испании за четыре тура до финиша!

👍 9
👎 0
💯 2
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 2
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жирона

Новости по матчу

Сегодня, 04 Мая
21:45
«Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов 4
21:38
«Реал» обновил рекорд по количеству чемпионств в Испании 4
21:31
«Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» 17
19:46
Довбик снова оторвался от Беллингема в гонке бомбардиров Ла Лиги – украинец забил 20 голов
19:13
«Реал» станет чемпионом Испании уже в субботу при одном условии
19:00
«Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 37
18:21
Левандовски – в основе «Барселоны» на битву с «Жироной»
11:24
«Барселона» готова продать Левандовски летом, но есть проблема
10:17
Хави решительно намерен сохранить Роберто, капитан «Барселоны» тоже хочет остаться
02:29
Жирона - Барселона: где смотреть прямую трансляцию онлайн
03 Мая
23:38
Хави прокомментировал скандирования фанатов, обвиняющих «Барселону» в подкупе судей 2
23:06
Проверенный прогноз и ставка на матч Жирона – Барселона чемпионата Испании – 4 мая 2024
19:37
Хави: «Сейчас «Барселона» может бороться с любым соперником» 1
18:57
Актуальная ставка и прогноз на матч Жирона — Барселона чемпионата Испании — 4 мая 2024
16:51
Ставка и прогноз на точный счёт матча Жирона — Барселона Ла Лиги — 4 мая 2024
04:28
Левандовски: «Горжусь тем, что забил столько голов за «Барселону»
03:58
«Барселона» едва не продала Лопеса за 600 тысяч евро – сейчас игрок считается неприкасаемым
03:23
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в аренде игрока «Барселоны»
02:40
«Реал» лидирует в борьбе за аргентинского вундеркинда, «Барселона» выбыла из гонки
02:10
Стало известно, почему «Бавария» сомневается в подписании Френки де Йонга
01:43
«Барселона» присматривается к хавбеку «Арсенала»
00:00
Киммих заинтересован в переходе в «Барселону»
02 Мая
23:36
Пике рассказал, как мог оказаться в «Арсенале»
22:20
Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ»
10:26
Фелиш в последних матчах сезона должен убедить «Барселону» оставить его летом
03:40
Стало известно, почему Витор Роке не хочет уходить в аренду из «Барселоны» 1
02:49
Эрик Гарсия: «Последние несколько недель сложились для «Барселоны» тяжело»
02:07
Верратти предложил свои услуги европейскому топ-клубу
01:28
«Барселона» определилась с главной целью на позицию опорника
01 Мая
23:18
Эрик Гарсия ответил на вопрос о своём будущем в «Барселоне»
11:53
«Жирона» - «Барселона»: прогноз и ставки БК Pinnacle
11:35
Ровно 19 лет назад Месси забил свой первый гол за «Барселону» 1
10:05
Гвардиола жалеет о том, что отпустил Гюндогана в «Барселону»
09:56
Левандовски отказался от очень выгодного предложения в Саудовской Аравии
30 Апреля
14:36
Бонано назвал Хави самым подходящим тренером для «Барселоны» 2
14:01
«Барселона» приняла решение по Роке 1
13:02
«Барселона» приняла решение по Роберто
11:55
«Барселона» работает над продажей двух игроков в Саудовскую Аравию
11:30
«Атлетико» хочет подписать игрока «Барселоны» Торреса
10:36
Левандовски: «Ещё два года назад заметил, что «Бавария» нуждается в перестройке»
09:52
Левандовски высказался о том, что Кейн приблизился к его рекорду в Бундеслиге
09:36
Левандовски оценил шансы «Баварии» в матчах против «Реала»
01:08
Хави назвал ключевую причину неудачи «Барселоны» в Ла Лиге
29 Апреля
23:31
Левандовски прокомментировал возможный рекорд Кейна по голам в Бундеслиге
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (17) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Sergey999
04 Мая 2024 в 21:51
По сути Ла-Лигу выиграли в одну калитку и это при чудовищной ситуацией с травмированными на протяжении всего сезона. Теперь впереди главный матч, по крайней мере пока...
GlorReala
04 Мая 2024 в 21:53
прорвёмся..))
NOBODY
04 Мая 2024 в 21:58
нуу вообще да....вратарь и 2 ЦЗ....при том, что норм напа вместо Бенза тоже не было ))) Хоселу не в счет
pol-black
04 Мая 2024 в 21:51
вот уж обосрались так обосрались. мало того, что мадриду чемпионство досрочно подарили - это хрен с ними, но проигрывать прямому конкуренту за второе место, да ещё с таким позорным счётом, в концовке не создав вообще ничего, да ещё чуть не пропустив ещё пару... может не нужно всё же было Хави оставаться?
игра в обороне была полный отстой. Канселу нужно убирать. его страсть играть в нападающего оголяет фланг, а Кубарси не успевает его закрыть. Кунде, который вторую половину сезона играл неплохо, что с мадридом, что с Жироной сыграл отвратно. ошибки, обрезы...
Араухо тоже не тащил, как и Кубарси. Тер Штеген тащил как мог. к нему только с дальним претензии могут быть.
замены у Жироны сыграли, у Барсы вообще нет. игра не поменялась. наоборот - куча ошибок в передачах, при приёме мяча. навала не получилось. если моменты в начале второго тайма ещё были, то в концовке просто нулевые были игроки атаки.
теперь нужно выигрывать все свои матчи и ждать осечки земляков. просто пипец... с 1942 года...
фанатов Реала - с чемпионством. эта команда намного сильней других команд Ла Лиги сейчас.
а тренерскому штабу Барсы нужно думать как о ближайшем будущем, так и о следующем сезоне.
NOBODY
04 Мая 2024 в 21:59
верно подмечено - стоило Хави намекнуть, что мол уговорили, остаюсь и опять жопа в игре началась )))
TEREX
04 Мая 2024 в 21:47
салют...)) риальныи ф фавори у каралефских..)) каталунским ни апускать нос..вирнея сильнея апустить нос и фсЁтаки найти тот самый карахтир..каторый мистир хави куда та засунул..))
CELTIC FROST
04 Мая 2024 в 21:41
Как это не удивительно, но Жирона оба матча сводила оборонцев Барсы в школу футбола.
NOBODY
04 Мая 2024 в 21:47
причем матч с Реалом (не помню какой) они просто слили, и по счету и по игре.....
Артур Измаилов
04 Мая 2024 в 21:41
Ничтожный недофизрук превратил некогда великую и грозную команду мирового уровна в ничтожный кружок физкультурников ))))
Удивляюсь просто как этого ничтожество там в Каталонии терпят ? Да его поганой метлой давным давно выгнать должны были
CELTIC FROST
04 Мая 2024 в 21:43
Чемпионство, причем, достаточно уверенное, в прошлом году дало ему большой кредит доверия. Люди надеялись на прогресс, укрепляли состав. Получилось же как получилось. В результате у него пока лишь взлетело ЧСВ.
GlorReala
04 Мая 2024 в 21:40
Всех Мадридистов еще раз с досрочной победой и всем Салам Алейкум из солнечного Ашхабада..!))
Bartimeus
04 Мая 2024 в 21:37
Поздравляю фанатов Реала с заслуженным чемпионством.
Sergey999
04 Мая 2024 в 21:42
Спасибо!
Артур Измаилов
04 Мая 2024 в 21:42
Спасибо. Увы дорогой удачи вами не сулит, пока не выгонят ничтожного недофизрука
NOBODY
04 Мая 2024 в 21:37
ну что ж....только могу сказать спасибо за досрочное чемпионство, которое по сути позволяет сосредоточиться на ЛЧ и бОльше отдохнуть...если в ЛЧ пойдет нормально все, я вообще бы отправил по крайней мере основу (кто чаще всех играет) пораньше в отпуск и сезон Лиги доигрывал запасными и молодежкой....
GlorReala
04 Мая 2024 в 21:36
Спасибо..))
Артур Измаилов
04 Мая 2024 в 21:34
вуахахах)))))))) ахахахахах))))))) жаль 5-ый не залетел под конец
«ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» «Барселона» приняла решение по Педри - игрока хотят купить «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала»
Спортивные новости
«Россия 25» разгромила Беларусь и выиграла Qazaqstan Hockey Open Синнер пропустит «Мастерс» в Риме из-за травмы Энди Маррей не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме Терещенко объяснил, почему «Авангард» попрощался с пятью лидерами команды Плющев поделился ожиданиями от матча между сборными «Россия 25» и Беларуси Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
2
0
1.36 4.60 8.40
Видео
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Кадис Кадис
3
0
1.24 5.80 11.00
Видео
Окончен
Жирона Жирона
Барселона Барселона
4
2
2.65 3.80 2.35
Видео
38 мин
Мальорка Мальорка
Атлетико М Атлетико М
0
1
3.75 3.25 2.03
Видео
05.05.24 в 15:00
Осасуна Осасуна
Бетис Бетис
2.80 3.20 2.49
Видео
05.05.24 в 17:15
Сельта Сельта
Вильярреал Вильярреал
2.19 3.55 3.00
Видео
05.05.24 в 19:30
Валенсия Валенсия
Алавес Алавес
1.90 3.15 4.40
Видео
05.05.24 в 22:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Альмерия Альмерия
1.55 4.10 5.60
Видео
05.05.24 в 22:00
Севилья Севилья
Гранада Гранада
1.47 4.30 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Мая
22:29 · Испания. Ла Лига
«Барселона» поздравила «Реал» с чемпионством
22:23 · Испания. Ла Лига
Модрич повторил рекорд «Реала» по числу завоёванных с командой титулов
22:05 · Испания. Ла Лига
Анчелотти выиграл 12-й трофей с «Реалом»
21:45 · Испания. Ла Лига
«Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов 4
21:38 · Испания. Ла Лига
«Реал» обновил рекорд по количеству чемпионств в Испании 4
21:30 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:20 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о первом матче Куртуа после травмы 3
21:13 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» назвал стартовый состав на матч с «Мальоркой»
20:30 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам»
20:23 · Испания. Ла Лига
Куртуа: «Очень рад снова почувствовать себя голкипером «Реала»
20:12 · Испания. Ла Лига
Эззалзули – об уходе из «Барселоны»: «Не жалею, что подписал контракт с «Бетисом»
19:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры по Гринвуду – известны детали
19:52 · Испания. Ла Лига
Агент Захаряна: «В России все ждали, что Арсен сразу разорвёт Ла Лигу» 1
19:46 · Испания. Ла Лига
Довбик снова оторвался от Беллингема в гонке бомбардиров Ла Лиги – украинец забил 20 голов
19:13 · Испания. Ла Лига
«Реал» станет чемпионом Испании уже в субботу при одном условии
Все новости
Рекомендуем