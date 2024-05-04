Анчелотти высказался о первом матче Куртуа после травмы

Наставник мадридского «Реала» Анчелотти высказался о вратаре команды Тибо Куртуа, который сыграл первый матч после травмы, полученной в августе прошлого года.

В субботу «сливочные» на своём поле победили «Кадис», встреча завершилась со счётом 3:0. Бельгийский голкипер начал матч с первых минут и оставил свои ворота «сухими».

- Я очень рад возвращению Куртуа. Он очень важная фигура для «Реала». Также у нас есть Лунин, у него невероятный сезон. Тибо вернулся очень хорошо, в матче с «Кадисом» он смотрелся отлично, - цитирует итальянского тренера испанские СМИ.

Напомним, Куртуа порвал крестообразные связки в августе прошлого года, после чего восстанавливался долгое время. В марте бельгиец был близок к возвращению, однако повредил мениск.