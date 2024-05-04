«Атлетико» назвал стартовый состав на матч с «Мальоркой»

В субботу, 4 мая, «Атлетико» Мадрид сыграет на выезде с «Мальоркой» в рамках 34-го тура чемпионата Испании.

Стартовый состав «Атлетико» выглядит следующим образом: Облак (вр), Эрмосо, Хименес, Витсель, Рикельме, Коке, Барриос, Льоренте, Лино, Корреа.

Начало поединка между «Мальоркой» и «Атлетико» запланировано на 22:00 по московскому времени. За всеми событиями встречи вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.

Напомним, в рамках первого круга испанской Ла Лиги «Атлетико» с минимальным счетом обыграл у себя дома «Мальорку» (1:0).