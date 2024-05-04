Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам»

04 Мая 2024 • 20:30 Комментировать
Реал Мадрид
3:0
Кадис

Наставник мадридского клуба Карло Анчелотти ответил на вопрос о игровом времени турецкого полузащитника Арды Гюлера.

В субботу «Реал» на своём поле обыграл «Кадис», встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:0, турецкий футболист начал матч в стартовом составе и отыграл 66 минут.

- Почему он не провёл полный матч? Он играл так, как должно был играть. Он очень молод, но уже начинает проявлять свои качества. Я поменял его, потому что на поле нужны были новые силы и три очка в этом матче. Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым футболистам, - цитирует итальянского специалиста испанские СМИ.

Мадридский клуб на данный момент лидирует в таблице Ла Лиги, набрав 87 очков. Сегодня «сливочные» могут досрочно оформить чемпионство – это произойдёт в том случае, если «Барселона» потеряет очки в матче с «Жироной».


👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Арда Гюлер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Мая
21:20
Анчелотти высказался о первом матче Куртуа после травмы
20:30
Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам»
20:23
Куртуа: «Очень рад снова почувствовать себя голкипером «Реала»
19:13
«Реал» станет чемпионом Испании уже в субботу при одном условии
19:12
«Реал» вторым составом разгромил «Кадис» и может стать чемпионом Испании уже сегодня 3
17:57
Модрич в матче с «Кадисом» побил рекорд «Реала»
16:45
«Реал» - «Кадис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 7
15:30
Куртуа сыграет впервые в сезоне: «Реал» объявил стартовый состав
02:22
Реал - Кадис: где смотреть прямую трансляцию онлайн
03 Мая
22:57
Актуальный прогноз и ставка на матч Реал Мадрид – Кадис чемпионата Испании – 4 мая 2024
20:42
Анчелотти дал совет Кроосу 1
20:41
«Реал» заинтересован в приобретении 16-летнего игрока «Ривер Плейта»
19:17
Анчелотти рассказал, какой вратарь сыграет с «Кадисом» 1
15:17
Ставка и прогноз на точный счёт матча Реал — Кадис Ла Лиги — 4 мая 2024
02:51
Мбаппе купит бывший дом Серхио Рамоса в Мадриде
01:59
Куртуа вернётся на поле в ближайшем матче «Реала»
00:58
Агент Арбелоа: «Альваро хочет стать главным тренером «Реала»
02 Мая
21:28
Анчелотти опасается ухода Модрича и Крооса
14:11
Тчуамени пропустит матч с «Кадисом»
01 Мая
22:31
Сын Марсело подписал новый контракт с «Реалом»
16:45
Раскрыто будущее Лунина в «Реале»
13:58
Тухель ответил, поможет ли «Баварии» его опыт победы на «Сантьяго Бернабеу» во главе «Челси»
12:55
Кейн: «Винисиус и Родриго – это игроки, которые могут наказать тебя за долю секунды»
12:41
Тухель: «Если вы отмотаете голы «Реала» на 10 секунд назад, то увидите, что ничего не назревало» 1
12:36
Мюллер: «Тчуамени пытается разузнать тактику на ответный матч с «Реалом»
12:07
Рюдигер рассказал, из чего состоит ДНК «реала» 7
11:56
Кроос поделился ощущениями от возвращения в Мюнхен 1
11:51
Кроос ответил, является ли Винисиус лучшим в мире
11:34
Тчуамени рассказал, на какой позиции предпочитает играть
11:29
Куртуа ответил, сыграет ли с «Кадисом» в субботу
11:20
Анчелотти: «ПСЖ» – «Реал» в финале Лиги чемпионов? Я готов подписаться под этим прямо сейчас»
10:49
Родриго: «Реал» наиболее опасен, когда нужно отыгрываться»
10:36
Кейн рассказал, как Беллингем пытался сбить его с толку перед пробитием пенальти 1
10:31
Анчелотти раскритиковал игроков «Реала» за пропущенный гол от Сане
10:24
Кроос рассказал, как ему пришла идея отдать голевой пас на Винисиуса
10:15
Кроос ответил, предвкушает ли игру с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом в следующем сезоне
30 Апреля
04:09
Гюлер рассказал, как Анчелотти убеждал его перейти в «Реал»
01:44
Беллингем: «Зидану, наверное, надоело, что я постоянно говорю о нём» 1
28 Апреля
22:00
Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент
21:52
Топ-клуб Серии А заинтересован в аренде Гюлера у «Реала»
15:22
Левандовски: «Игроки «Реала» следуют за Анчелотти вслепую»
27 Апреля
20:40
Модрич близок к продлению контракта с «Реалом» — источник 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» «Барселона» приняла решение по Педри - игрока хотят купить «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название
Спортивные новости
«Россия 25» разгромила Беларусь и выиграла Qazaqstan Hockey Open Синнер пропустит «Мастерс» в Риме из-за травмы Энди Маррей не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме Терещенко объяснил, почему «Авангард» попрощался с пятью лидерами команды Плющев поделился ожиданиями от матча между сборными «Россия 25» и Беларуси Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
2
0
1.36 4.60 8.40
Видео
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Кадис Кадис
3
0
1.24 5.80 11.00
Видео
104 мин
Жирона Жирона
Барселона Барселона
4
2
2.65 3.80 2.35
Видео
04.05.24 в 22:00
Мальорка Мальорка
Атлетико М Атлетико М
3.75 3.25 2.03
Видео
05.05.24 в 15:00
Осасуна Осасуна
Бетис Бетис
2.80 3.20 2.49
Видео
05.05.24 в 17:15
Сельта Сельта
Вильярреал Вильярреал
2.19 3.55 3.00
Видео
05.05.24 в 19:30
Валенсия Валенсия
Алавес Алавес
1.90 3.15 4.40
Видео
05.05.24 в 22:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Альмерия Альмерия
1.55 4.10 5.60
Видео
05.05.24 в 22:00
Севилья Севилья
Гранада Гранада
1.47 4.30 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Мая
21:20 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о первом матче Куртуа после травмы
21:13 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» назвал стартовый состав на матч с «Мальоркой»
20:30 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам»
20:23 · Испания. Ла Лига
Куртуа: «Очень рад снова почувствовать себя голкипером «Реала»
20:12 · Испания. Ла Лига
Эззалзули – об уходе из «Барселоны»: «Не жалею, что подписал контракт с «Бетисом»
19:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры по Гринвуду – известны детали
19:52 · Испания. Ла Лига
Агент Захаряна: «В России все ждали, что Арсен сразу разорвёт Ла Лигу» 1
19:46 · Испания. Ла Лига
Довбик снова оторвался от Беллингема в гонке бомбардиров Ла Лиги – украинец забил 20 голов
19:13 · Испания. Ла Лига
«Реал» станет чемпионом Испании уже в субботу при одном условии
19:00 · Испания. Ла Лига
«Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 21
18:21 · Испания. Ла Лига
Левандовски – в основе «Барселоны» на битву с «Жироной»
17:57 · Испания. Ла Лига
Модрич в матче с «Кадисом» побил рекорд «Реала»
16:58 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» спокойно обыграл «Лас-Пальмас»
16:45 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Кадис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 7
16:37 · Испания. Ла Лига
Брат Захаряна рассказал об адаптации Арсена в «Реал Сосьедаде»
Все новости
Рекомендуем