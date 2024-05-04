Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам»

Наставник мадридского клуба Карло Анчелотти ответил на вопрос о игровом времени турецкого полузащитника Арды Гюлера.

В субботу «Реал» на своём поле обыграл «Кадис», встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:0, турецкий футболист начал матч в стартовом составе и отыграл 66 минут.

- Почему он не провёл полный матч? Он играл так, как должно был играть. Он очень молод, но уже начинает проявлять свои качества. Я поменял его, потому что на поле нужны были новые силы и три очка в этом матче. Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым футболистам, - цитирует итальянского специалиста испанские СМИ.

Мадридский клуб на данный момент лидирует в таблице Ла Лиги, набрав 87 очков. Сегодня «сливочные» могут досрочно оформить чемпионство – это произойдёт в том случае, если «Барселона» потеряет очки в матче с «Жироной».