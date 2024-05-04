Куртуа: «Очень рад снова почувствовать себя голкипером «Реала»

Вратарь мадридского клуба Тибо Куртуа дал свой комментарий после игры с «Кадисом».

Встреча 34-го тура чемпионата Испании прошла в субботу на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой «сливочных» со счётом 3:0, Куртуа появился на поле с первых минут. Эта игра стала для бельгийского голкипера первой после долгого восстановления от тяжёлой травмы.

- Отличный день, очень рад, что снова могу чувствовать себя вратарём «Реала». До этого я думал, что в этом сезоне больше не выйду на поле, но я в конце концов смог вернуться, - приводят слова Куртуа испанские СМИ.

Напомним, в последний раз Куртуа выходил на поле в футболке «Реала» в августе прошлого года.