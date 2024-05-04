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Эззалзули – об уходе из «Барселоны»: «Не жалею, что подписал контракт с «Бетисом»

04 Мая 2024 • 20:12 Комментировать

Абде Эззалзули, защищающий сейчас цвета «Бетиса», вспомнил о своём переходе в севильскую команду из «Барселоны».

Марокканский футболист принадлежал «Барселоне» с 2021 по 2023 год. В «Бетис» 22-летний вингер перешёл осенью прошлого года, заключив контракт сроком на пять лет.

- Ни капельки не жалею о том, что принял решение подписать контракт с «Бетисом». После разговора со своей семьей мы приняли решение, которое оказалось верным. Я счастлив в «Бетисе», у нас отличные болельщики. Волосы всегда встают дыбом, когда слышу, как поют наши фанаты, - цитирует футболиста испанские СМИ.

В этом сезоне Эззалзули принял участие в 33 матчах за «Бетис», в которых смог забить пять голов.


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Евро-Футбол.Ру,
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