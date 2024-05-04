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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Захаряна: «В России все ждали, что Арсен сразу разорвёт Ла Лигу»

04 Мая 2024 • 19:52 Комментировать (1)
Реал Сосьедад
2:0
Лас-Пальмас

Футбольный агент Геннадий Голубин, представляющий интересы хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, ответил на критику в адрес его клиента.

«Давление было только в России. Все ждали от него каких-то свершений, что он сразу разорвёт Ла Лигу. А в Испании никакого давления не было. Мы много раз говорили о том, что Арсену нужно было адаптироваться», — приводит слова Голубина издание «Спорт-Экспресс».

К слову, в составе испанского клуба 20-летний Захарян появился на поле в 36 встречах во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом и двумя ассистами. Трудовой договор Арсена с «Реал Сосьедад» рассчитан до 2029 года.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Ла Лига Геннадий Голубин Арсен Захарян ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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TEREX
04 Мая 2024 в 20:14
дык чудес та ни буваит..))
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