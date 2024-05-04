Довбик снова оторвался от Беллингема в гонке бомбардиров Ла Лиги – украинец забил 20 голов

В субботу вечером в испанской Ла Лиге проходит дерби – «Жирона» против «Барселоны». В самом начале игры команды обменялись голами: на третьей минуте забил Андреас Кристенсен, а на четвёртой минуте – Артём Довбик.

Для Довбика этот гол стал юбилейным – 20-м в текущем чемпионате Испании. Украинский форвард «Жироны» снова увеличил отрыв от Джуда Беллингема из «Реала» на вершине рейтинга бомбардиров. Англичанин в субботнем поединке против «Кадиса» забил свой 18-й мяч в текущем сезоне Ла Лиги.

Следить за игрой между «Жироной» и «Барселоной» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.