«Реал» станет чемпионом Испании уже в субботу при одном условии

«Реал» в субботу порадовал армию своих болельщиков. Команда Карло Анчелотти на своём поле обыграла «Кадис» со счётом 3:0. Авторами результативных ударов стали Браим Диас, Джуд Беллингем и Хоселу.

Таким образом, «Реал» вплотную приблизился к чемпионству. «Сливочные» оформят титул уже в субботу вечером при одном условии – если «Барселона» не сможет обыграть «Жирону» в дерби. Если же «сине-гранатовые» наберут три очка, то имя чемпиона Ла Лиги определится позже.

Матч между «Жироной» и «Барселоной» стартует в 19:30 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.