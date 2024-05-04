«Реал» вторым составом разгромил «Кадис» и может стать чемпионом Испании уже сегодня

«Реал» и «Кадис» сошлись в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 34-го тура Ла Лиги состоялся 4 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Один из последних шагов к чемпионству «Реал» сделал в матче против «Кадиса». «Короли» ещё в уме держали матч Лиги чемпионов против «Баварии», через пару дней командам предстоит определить, кто же прорвётся в финал. Поэтому на игру против «Кадиса» Карло Анчелотти выставил состав резервный: Начо, Фран Гарсия, Себальос, Модрич, Камавинга, Гюлер, Диас и Хоселу.

Зато бросалось в глаза появление Тибо Куртуа, пропустившего практически весь сезон. В старте нашлось место и Эдеру Милитао, тоже преодолевшему тяжелейшую травму. Именно бразильский защитник создал первый опасный момент. Метров с 30 приложился он с такой силой, что голкипер еле отразил кулаками, отправив мяч в сторону от створа. Удар неплохой, но кроме него «Реал» ничего не создавал. Хотели мадридцы победить в совсем пешеходном темпе, а «Кадис» мяч хоть и отдал, но оборонялся прилично.

Гости неплохо держались, но под конец тайма «Реал» чуть поднял скорости. Кросс Модрича вызвал панику и ошибку Ледесмы, которую голкипер сам же исправил. С отскока плотно бил Себальос, но Конан парировал коленом, не допустив гола. Следом ещё и Хоселу с угла вратарской завершал заброс Камавинги. Позиция была отличная, но ветеран и в офсайд забрался, и под перекладину не попал. С нулями на табло команды отправились отдыхать.

После перерыва «Кадису» уже пришлось сложнее, гости продержались всего семь минут. Лука Модрич у дуги штрафной площади нашёл Браима Диаса, которого окружили вчетвером. Но только окружили, не опекали. Диас ловко развернулся и пробил в ближнюю от себя «девятку» - 1:0. В середине второго тайма Анчелотти решил ещё и состав усилить, добавив разницы в классе.

Вместо Арды Гюлера вышел Джуд Беллингем. А через минуты сделал и забил гол. Джуд сам перехватил мяч, отдал на Модрича в штрафную площадь, а тот покатил направо на Диаса. Браим прострелил на линию вратарской, где тот же Беллингем подставил ногу и увеличил преимущество «Реала» - 2:0. Вскоре ещё и Винисиус Жуниор вышел вместо Диаса, но ему трюк Беллингема провернуть не удалось.

Зато был от Винисиуса крутой кросс рабоной, после которого Милитао пробил под перекладину – Ледесма и тут выручил. «Реал» особо не стремился добивать в концовке, но на последних секундах разгром всё-таки случился. Тот же Винисиус в контратаке убежал левее центра и прострелил на Хоселу, которому осталось лишь пробить по пустым воротам - 3:0.

Теперь мысли только о «Баварии», и о том, что если «Барселона» не обыграет «Жирону», то чемпионство случится уже сегодня.