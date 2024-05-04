Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» вторым составом разгромил «Кадис» и может стать чемпионом Испании уже сегодня

04 Мая 2024 • 19:12 Комментировать (2)
Реал Мадрид
3:0
Кадис
окончен

«Реал» и «Кадис» сошлись в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 34-го тура Ла Лиги состоялся 4 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Протокол игры  
Реал Мадрид3:0Кадис
(1:0) Диас Браим51'  
(2:0) Беллингем Джуд68'  
(3:0) Хоселу Санмартин 90'  
Куртуа ТибоКарвахаль ДаниэльМилитао ЭдерНачо ФернандесГарсия Франсиско IIIМодрич ЛукаКамавинга Эдуардо 80' (Вальверде Федерико ( 80') Себальос ДаниГюлер Арда 66' (Беллингем Джуд ( 66') Хоселу СанмартинДиас Браим 73' (Винисиус Жуниор ( 73')
Запасные: Кроос ТониРюдигер АнтониоВаскес ЛукасРодригоЛунин АндрейАррисабалага КепаТчуамени ОрельенМенди Ферлан
Ледесма ХеремиасСальдуа Хосеба  38' 66' (Пирес Лукас ( 66') Чуст ВикторХименес ФалиЭрнандес Хави VНаварро Роберто 84' (Алехо Иван ( 84') Эскаланте ГонсалоАлькарас РубенАлекс Фернандес 66' (Карселен Исаак ( 66') Собрино Рубен 75' (Макси Гомес ( 75') Рамос Кристофер 75' (Хуанми Мигель ( 75')
Запасные: Рохер МартиОкампо БрайанСамассеку ДиадиХиль ДавидМбайе МамадуГвардиола СерхиМачис Дарвин
04 мая. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

Один из последних шагов к чемпионству «Реал» сделал в матче против «Кадиса». «Короли» ещё в уме держали матч Лиги чемпионов против «Баварии», через пару дней командам предстоит определить, кто же прорвётся в финал. Поэтому на игру против «Кадиса» Карло Анчелотти выставил состав резервный: Начо, Фран Гарсия, Себальос, Модрич, Камавинга, Гюлер, Диас и Хоселу.

Зато бросалось в глаза появление Тибо Куртуа, пропустившего практически весь сезон. В старте нашлось место и Эдеру Милитао, тоже преодолевшему тяжелейшую травму. Именно бразильский защитник создал первый опасный момент. Метров с 30 приложился он с такой силой, что голкипер еле отразил кулаками, отправив мяч в сторону от створа. Удар неплохой, но кроме него «Реал» ничего не создавал. Хотели мадридцы победить в совсем пешеходном темпе, а «Кадис» мяч хоть и отдал, но оборонялся прилично.

Гости неплохо держались, но под конец тайма «Реал» чуть поднял скорости. Кросс Модрича вызвал панику и ошибку Ледесмы, которую голкипер сам же исправил. С отскока плотно бил Себальос, но Конан парировал коленом, не допустив гола. Следом ещё и Хоселу с угла вратарской завершал заброс Камавинги. Позиция была отличная, но ветеран и в офсайд забрался, и под перекладину не попал. С нулями на табло команды отправились отдыхать.

После перерыва «Кадису» уже пришлось сложнее, гости продержались всего семь минут. Лука Модрич у дуги штрафной площади нашёл Браима Диаса, которого окружили вчетвером. Но только окружили, не опекали. Диас ловко развернулся и пробил в ближнюю от себя «девятку» - 1:0. В середине второго тайма Анчелотти решил ещё и состав усилить, добавив разницы в классе.

Вместо Арды Гюлера вышел Джуд Беллингем. А через минуты сделал и забил гол. Джуд сам перехватил мяч, отдал на Модрича в штрафную площадь, а тот покатил направо на Диаса. Браим прострелил на линию вратарской, где тот же Беллингем подставил ногу и увеличил преимущество «Реала» - 2:0. Вскоре ещё и Винисиус Жуниор вышел вместо Диаса, но ему трюк Беллингема провернуть не удалось.

Зато был от Винисиуса крутой кросс рабоной, после которого Милитао пробил под перекладину – Ледесма и тут выручил. «Реал» особо не стремился добивать в концовке, но на последних секундах разгром всё-таки случился. Тот же Винисиус в контратаке убежал левее центра и прострелил на Хоселу, которому осталось лишь пробить по пустым воротам - 3:0.

Теперь мысли только о «Баварии», и о том, что если «Барселона» не обыграет «Жирону», то чемпионство случится уже сегодня.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Кадис

Новости по матчу

Сегодня, 04 Мая
19:13
«Реал» станет чемпионом Испании уже в субботу при одном условии
19:12
«Реал» вторым составом разгромил «Кадис» и может стать чемпионом Испании уже сегодня 2
17:57
Модрич в матче с «Кадисом» побил рекорд «Реала»
16:45
«Реал» - «Кадис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 6
15:30
Куртуа сыграет впервые в сезоне: «Реал» объявил стартовый состав
02:22
Реал - Кадис: где смотреть прямую трансляцию онлайн
03 Мая
22:57
Актуальный прогноз и ставка на матч Реал Мадрид – Кадис чемпионата Испании – 4 мая 2024
20:42
Анчелотти дал совет Кроосу 1
20:41
«Реал» заинтересован в приобретении 16-летнего игрока «Ривер Плейта»
19:17
Анчелотти рассказал, какой вратарь сыграет с «Кадисом» 1
15:17
Ставка и прогноз на точный счёт матча Реал — Кадис Ла Лиги — 4 мая 2024
02:51
Мбаппе купит бывший дом Серхио Рамоса в Мадриде
02:40
«Реал» лидирует в борьбе за аргентинского вундеркинда, «Барселона» выбыла из гонки
01:59
Куртуа вернётся на поле в ближайшем матче «Реала»
00:58
Агент Арбелоа: «Альваро хочет стать главным тренером «Реала»
02 Мая
14:11
Тчуамени пропустит матч с «Кадисом»
01 Мая
22:31
Сын Марсело подписал новый контракт с «Реалом»
16:45
Раскрыто будущее Лунина в «Реале»
13:58
Тухель ответил, поможет ли «Баварии» его опыт победы на «Сантьяго Бернабеу» во главе «Челси»
12:55
Кейн: «Винисиус и Родриго – это игроки, которые могут наказать тебя за долю секунды»
12:41
Тухель: «Если вы отмотаете голы «Реала» на 10 секунд назад, то увидите, что ничего не назревало» 1
12:36
Мюллер: «Тчуамени пытается разузнать тактику на ответный матч с «Реалом»
12:07
Рюдигер рассказал, из чего состоит ДНК «реала» 7
11:56
Кроос поделился ощущениями от возвращения в Мюнхен 1
11:51
Кроос ответил, является ли Винисиус лучшим в мире
11:34
Тчуамени рассказал, на какой позиции предпочитает играть
11:29
Куртуа ответил, сыграет ли с «Кадисом» в субботу
11:20
Анчелотти: «ПСЖ» – «Реал» в финале Лиги чемпионов? Я готов подписаться под этим прямо сейчас»
10:49
Родриго: «Реал» наиболее опасен, когда нужно отыгрываться»
10:36
Кейн рассказал, как Беллингем пытался сбить его с толку перед пробитием пенальти 1
10:31
Анчелотти раскритиковал игроков «Реала» за пропущенный гол от Сане
10:24
Кроос рассказал, как ему пришла идея отдать голевой пас на Винисиуса
10:15
Кроос ответил, предвкушает ли игру с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом в следующем сезоне
30 Апреля
04:09
Гюлер рассказал, как Анчелотти убеждал его перейти в «Реал»
01:44
Беллингем: «Зидану, наверное, надоело, что я постоянно говорю о нём» 1
28 Апреля
22:00
Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент
21:52
Топ-клуб Серии А заинтересован в аренде Гюлера у «Реала»
15:22
Левандовски: «Игроки «Реала» следуют за Анчелотти вслепую»
27 Апреля
20:40
Модрич близок к продлению контракта с «Реалом» — источник 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Sergey999
04 Мая 2024 в 19:31
Убогий первый тайм и отличный второй, чуток включилтсь и размазали)) Браим блестящая игра, Гюлер тоже молодцом, надеюсь оставшиеся игры Анчи будет его в основе ставить. Вини и Джуд топы))))
Артур Измаилов
04 Мая 2024 в 19:21
Как же дирижировал всю игру Модрич. Диас голище плюс пас, шикарно.
«ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» «Барселона» приняла решение по Педри - игрока хотят купить «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
«Россия 25» разгромила Беларусь и выиграла Qazaqstan Hockey Open Синнер пропустит «Мастерс» в Риме из-за травмы Энди Маррей не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме Терещенко объяснил, почему «Авангард» попрощался с пятью лидерами команды Плющев поделился ожиданиями от матча между сборными «Россия 25» и Беларуси Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
2
0
1.36 4.60 8.40
Видео
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Кадис Кадис
3
0
1.24 5.80 11.00
Видео
23 мин
Жирона Жирона
Барселона Барселона
1
1
2.65 3.80 2.35
Видео
04.05.24 в 22:00
Мальорка Мальорка
Атлетико М Атлетико М
3.75 3.25 2.03
Видео
05.05.24 в 15:00
Осасуна Осасуна
Бетис Бетис
2.80 3.20 2.49
Видео
05.05.24 в 17:15
Сельта Сельта
Вильярреал Вильярреал
2.19 3.55 3.00
Видео
05.05.24 в 19:30
Валенсия Валенсия
Алавес Алавес
1.90 3.15 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Мая
19:46 · Испания. Ла Лига
Довбик снова оторвался от Беллингема в гонке бомбардиров Ла Лиги – украинец забил 20 голов
19:13 · Испания. Ла Лига
«Реал» станет чемпионом Испании уже в субботу при одном условии
19:00 · Испания. Ла Лига
«Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 1
18:21 · Испания. Ла Лига
Левандовски – в основе «Барселоны» на битву с «Жироной»
17:57 · Испания. Ла Лига
Модрич в матче с «Кадисом» побил рекорд «Реала»
16:58 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» спокойно обыграл «Лас-Пальмас»
16:45 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Кадис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 6
16:37 · Испания. Ла Лига
Брат Захаряна рассказал об адаптации Арсена в «Реал Сосьедаде»
16:15 · Испания. Ла Лига
Роналду тремя эмодзи отреагировал на слова Рюдигера
16:10 · Испания. Ла Лига
Агент Захаряна: «Арсен всем всё доказал, и «Реал Сосьедад» понял, что не ошибся»
15:30 · Испания. Ла Лига
Куртуа сыграет впервые в сезоне: «Реал» объявил стартовый состав
13:41 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» принял решение по Эрмосо
12:16 · Испания. Ла Лига
Де Хеа и Кепа претендуют на место в испанском топ-клубе
11:48 · Испания. Ла Лига
Три клуба хотят подписать Феррана Торреса
11:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова продать Левандовски летом, но есть проблема
Все новости
Рекомендуем