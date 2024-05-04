Левандовски – в основе «Барселоны» на битву с «Жироной»

В субботу вечером «Барселона» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Жироны». Рулевой «сине-гранатовых» Хави принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Тер Штеген, Канселу, Араухо, Кубарси, Кунде, Кристенсен, Серхи Роберто, Гюндоган, Фермин Лопес, Ямаль, Левандовски.

Матч «Жирона» - «Барселона» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Барселона» на текущий момент занимает в турнирной таблице Ла Лиги второе место (73 очка), а «Жирона» - третье (71 очко).