Модрич в матче с «Кадисом» побил рекорд «Реала»

В эти минуты мадридский «Реал» принимает на своём поле «Кадис» в матче 34-го тура первенства Испании. Встреча стартовала в 17:15 по московскому времени, счёт пока 0:0.

С первых минут в стартовом составе «сливочных» появился хорватский хавбек Лука Модрич. Возраст полузащитника составляет 38 лет и 238 дней. Таким образом, он стал самым возрастным игроком в истории «Реала», принявшим участие в матче чемпионата страны.

В итоге Модрич побил рекорд, принадлежавший Ференцу Пушкашу. Венгр в 1965 году сыграл за «Реал» в чемпионате в возрасте 38 лет и 233 дней.

Добавим, что на данный момент «Реал» лидирует в Ла Лиге. Коллектив заработал 84 балла.