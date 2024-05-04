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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич в матче с «Кадисом» побил рекорд «Реала»

04 Мая 2024 • 17:57 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Кадис
1 1.35 X 5.20 2 9.00
перерыв

В эти минуты мадридский «Реал» принимает на своём поле «Кадис» в матче 34-го тура первенства Испании. Встреча стартовала в 17:15 по московскому времени, счёт пока 0:0.

С первых минут в стартовом составе «сливочных» появился хорватский хавбек Лука Модрич. Возраст полузащитника составляет 38 лет и 238 дней. Таким образом, он стал самым возрастным игроком в истории «Реала», принявшим участие в матче чемпионата страны.

В итоге Модрич побил рекорд, принадлежавший Ференцу Пушкашу. Венгр в 1965 году сыграл за «Реал» в чемпионате в возрасте 38 лет и 233 дней.

Добавим, что на данный момент «Реал» лидирует в Ла Лиге. Коллектив заработал 84 балла.

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