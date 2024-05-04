«Реал Сосьедад» спокойно обыграл «Лас-Пальмас»

Бросивший играть в этом сезоне «Лас-Пальмас» гостил у «Реал Сосьедада» в 34-м туре Ла Лиги. На 33-й минуте Беньят Туррьентес отдавал острый пас, и мяч от Алехандро Суареса оказался в сетке - 1:0. Марвин Парк мог сравнивать, но с нескольких метров не попал в створ. На 45-й минуте Браис Мендес пробил в защитника, а повторная попытка Шеральдо Бекера стала результативной.
В начале второго тайма Анде Силва головой нанес удар в перекладину. В следующей атаке Хон Пачеко забил третий гол, но там был офсайд. Альберто Молейро должен был забивать гол престижа, и все же промах.
«Реал Сосьедад» победил со счетом 2:0 и закрепился на шестом месте, противник - 14-й. Арсен Захарян вышел на поле на 71-й минуте.
Протокол игры
|(1:0) Суарес Алехандро33'
|(2:0) Бекер Шеральдо45'
Ремиро Алехандро•Одриосола Альваро79' (Ариц Элустондо (79') •Ле Норман Робен• 40'Пачеко Хон•Галан Хави 18'79' (Арамбуру Джон (79') •Туррьентес Беньят•Бекер Шеральдо89' (Кубо Такефуса (89') •Мерино Микель•Браис Мендес71' (Барренечеа Андер (71') •Оярсабаль Микель•Андре Силва71' (Захарян Арсен (71')
Вальес Альваро•Суарес Алехандро•Коко Сауль•Мармол Мика71' (Араухо Хулиан (71') •Синкгравен Дэйли58' (Муньос Хави (58') •Парк Марвин•Молейро Альберто•Перроне Максимо58' (Кардона Серхи (58') • 67'Родригес Кирьян•Бенито Рамирес75' (Гонсалес Фабио (75') •Мунир Эль-Хаддади58' (Рамирес Сандро (58')
04 мая. Стадион "Реале Арена".
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