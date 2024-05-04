«Реал Сосьедад» спокойно обыграл «Лас-Пальмас»

Бросивший играть в этом сезоне «Лас-Пальмас» гостил у «Реал Сосьедада» в 34-м туре Ла Лиги. На 33-й минуте Беньят Туррьентес отдавал острый пас, и мяч от Алехандро Суареса оказался в сетке - 1:0. Марвин Парк мог сравнивать, но с нескольких метров не попал в створ. На 45-й минуте Браис Мендес пробил в защитника, а повторная попытка Шеральдо Бекера стала результативной.

В начале второго тайма Анде Силва головой нанес удар в перекладину. В следующей атаке Хон Пачеко забил третий гол, но там был офсайд. Альберто Молейро должен был забивать гол престижа, и все же промах.

«Реал Сосьедад» победил со счетом 2:0 и закрепился на шестом месте, противник - 14-й. Арсен Захарян вышел на поле на 71-й минуте.