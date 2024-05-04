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Чемпионат Испании. Ла Лига

Брат Захаряна рассказал об адаптации Арсена в «Реал Сосьедаде»

04 Мая 2024 • 16:37 Комментировать
Реал Сосьедад
2:0
Лас-Пальмас
окончен

Артур Захарян, брат хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал об адаптации своего родственника в испанском клубе.

«Сначала было очень тяжело, первые два месяца. Он сначала заболел. Но потом адаптировался, забил свой первый мяч. Сейчас всё хорошо», - цитирует 11-летнего Артура Захаряна «РБ Спорт».

Также Захарян-младший признался, что был удивлён информации о переходе Арсена в команду из Сан-Себастьяна.

К слову, в составе испанского клуба 20-летний Захарян появился на поле в 35 встречах во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом и двумя ассистами. Трудовой договор Арсена с «Реал Сосьедад» рассчитан до 2029 года.

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