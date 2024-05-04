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Роналду тремя эмодзи отреагировал на слова Рюдигера

04 Мая 2024 • 16:15 Комментировать

Защитник Антонио Рюдигер составил пятёрку величайших футболистов мадридского «Реала» за все времена. На первое место немец поставил Криштиану Роналду.

Роналду в одной из социальных сетей отреагировал на слова Рюдигера тремя одинаковыми эмодзи, которые выражают аплодисменты. Очевидно, Криштиану оказался доволен выбором Рюдигера.

Кстати, на второе место Рюдигер поставил Зинедина Зидана, на третье – Рауля, на четвёртое – Серхио Рамоса, а на пятое – бразильца Роналдо.

Отметим, что 39-летний Криштиану Роналду в настоящий момент выступает в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Антонио Рюдигер ещё теги
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