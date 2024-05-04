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Агент Захаряна: «Арсен всем всё доказал, и «Реал Сосьедад» понял, что не ошибся»

04 Мая 2024 • 16:10 Комментировать
Реал Сосьедад
2:0
Лас-Пальмас
1 1.35 X 5.00 2 10.00
2-й тайм

Футбольный агент Геннадий Голубин, представляющий интересы хавбека «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о выступлении своего клиента в нынешнем сезоне.

«Виден потенциал Арсена. Он уже всем всё доказал, и клуб понял, что не ошибся. Тем более это видно по последним играм. С нового года пришла к нему уверенность. Все идёт своим чередом», — приводит слова Голубина издание «СЭ».

Также Голубин отметил, что российский игрок уже начинает показывать свои лучшие качества, так как доверие тренера растёт.

К слову, в составе испанского клуба 20-летний Захарян появился на поле в 35 встречах во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом и двумя ассистами. Трудовой договор Арсена с «Реал Сосьедад» рассчитан до 2029 года.
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Реал Сосьедад Ла Лига Геннадий Голубин Арсен Захарян ещё теги

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РЕАЛ СОСЬЕДАД ЛАС-ПАЛЬМАС
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