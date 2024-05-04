Куртуа сыграет впервые в сезоне: «Реал» объявил стартовый состав

В субботу «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Кадиса». Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Фран Гарсия, Модрич, Камавинга, Себальос, Гюлер, Браим Диас, Хоселу.

Голкипер Тибо Куртуа выйдет на поле впервые в сезоне – он долгое время восстанавливался от травмы. Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор и ряд других основных игроков начнут игру в запасе.

Матч «Реал» - «Кадис» стартует в 17:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.