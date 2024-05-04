Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» принял решение по Эрмосо

04 Мая 2024 • 13:41 Комментировать
Мальорка
...
Атлетико М
1 3.80 X 3.15 2 2.20
Через 7 ч. 24 мин.

Мадридский «Атлетико» принял решение по будущему центрального защитника Марио Эрмосо. По информации от журналиста Фабрицио Романо, планы сторон никак не изменились. Ожидается, что футболист покинет «матрасников» ближайшим летом на правах свободного агента.

Руководство «Атлетико» отказалось удовлетворять финансовые требования Эрмосо по новому контракту. Эрмосо не пошёл клубу навстречу и принял решение продолжить карьеру в другом месте.

Ранее сообщалось, что в услугах Марио заинтересован миланский «Интер». Также центральный защитник был связан с клубами из Английской премьер-лиги.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Марио Эрмосо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Мая
02:33
Мальорка - Атлетико: где смотреть прямую трансляцию онлайн
03 Мая
23:18
Точный прогноз и ставка на матч Мальорка – Атлетико чемпионата Испании – 4 мая 2024
18:52
Ставка на точный счёт матча Мальорка — Атлетико чемпионата Испании — 4 мая 2024
02 Мая
10:26
Фелиш в последних матчах сезона должен убедить «Барселону» оставить его летом
01 Мая
11:55
«Мальорка» - «Атлетико»: прогноз и ставки БК Pinnacle
30 Апреля
11:30
«Атлетико» хочет подписать игрока «Барселоны» Торреса
28 Апреля
23:25
«Барселона» заинтересована в выкупе Фелиша, но будущее игрока остаётся неопределённым
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАЛЬОРКА АТЛЕТИКО М
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст «Барселона» приняла решение по Педри - игрока хотят купить «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Плющев поделился ожиданиями от матча между сборными «Россия 25» и Беларуси Селиваненко: «Раз Рублёв и Оже-Альяссим в финале, значит они на этом турнире лучше и удачливее остальных» Костя Цзю — о травме Бетербиева: «Это минимум полгода» Немков высказался о срыве боя между Бетербиевым и Биволом Когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
04.05.24 в 15:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1.36 4.60 8.40
Видео
04.05.24 в 17:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Кадис Кадис
1.24 5.80 11.00
Видео
04.05.24 в 19:30
Жирона Жирона
Барселона Барселона
2.65 3.80 2.35
Видео
04.05.24 в 22:00
Мальорка Мальорка
Атлетико М Атлетико М
3.75 3.25 2.03
Видео
05.05.24 в 15:00
Осасуна Осасуна
Бетис Бетис
2.80 3.20 2.49
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Мая
13:41 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» принял решение по Эрмосо
12:16 · Испания. Ла Лига
Де Хеа и Кепа претендуют на место в испанском топ-клубе
11:48 · Испания. Ла Лига
Три клуба хотят подписать Феррана Торреса
11:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова продать Левандовски летом, но есть проблема
10:17 · Испания. Ла Лига
Хави решительно намерен сохранить Роберто, капитан «Барселоны» тоже хочет остаться
10:14 · Испания. Ла Лига
Гюлер рассказал, как называет Крооса и Модрича
10:00 · Испания. Ла Лига
Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада»
09:17 · Испания. Ла Лига
Генич предложил прогноз на матч «Жироны» и «Барселоны»
09:11 · Испания. Ла Лига
Титов сделал прогноз на матч «Жирона» - «Барселона»
08:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил отложить празднование чемпионства – названа причина
08:10 · Испания. Ла Лига
Начо решил уйти из «Реала» из-за решения Анчелотти 1
07:24 · Испания. Ла Лига
Ривалдо низко оценил выступление «Барселоны» в этом сезоне
07:19 · Испания. Ла Лига
Ривалдо назвал претендента на «Золотой мяч» из «Реала»
07:14 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» решили, где будет играть Витор Роке 3
00:04 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» обыграл «Хетафе» на выезде, несмотря на три удаления
Все новости
Рекомендуем