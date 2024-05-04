«Атлетико» принял решение по Эрмосо

Мадридский «Атлетико» принял решение по будущему центрального защитника Марио Эрмосо. По информации от журналиста Фабрицио Романо, планы сторон никак не изменились. Ожидается, что футболист покинет «матрасников» ближайшим летом на правах свободного агента.

Руководство «Атлетико» отказалось удовлетворять финансовые требования Эрмосо по новому контракту. Эрмосо не пошёл клубу навстречу и принял решение продолжить карьеру в другом месте.

Ранее сообщалось, что в услугах Марио заинтересован миланский «Интер». Также центральный защитник был связан с клубами из Английской премьер-лиги.