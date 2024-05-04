Де Хеа и Кепа претендуют на место в испанском топ-клубе

Мадридский «Атлетико» может подписать нового вратаря в связи с возможным расставанием со словенцем Яном Облаком в летнее трансферное окно.

Согласно информации журналистов Todofichajes, в поле зрения испанского топ-клуба находятся два известных голкипера. Речь идет о бывшем игроке «Манчестер Юнайтед» Давиде де Хеа и Кепе Аррисабалаге, ныне выступающем на правах аренды за мадридский «Реал». Оба голкипера готовы присоединиться к «матрасниками».

В нынешнем сезоне испанского чемпионата «Атлетико» набрал 64 очка после 33 туров. Подопечные Диего Симеоне занимают четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги.