Три клуба хотят подписать Феррана Торреса

Полузащитник каталонской «Барселоны» Ферран Торрес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По сообщениям журналистов портала Todofichajes, в услугах игрока заинтересованы сразу несколько клубов испанского чемпионата.

В борьбе за Феррана сойдутся мадридский «Атлетико», «Севилья», а также «Реал Сосьедад». Ожидается, что один из этих клубов возьмет Торреса в аренду, поскольку не готов платить за его полноценный трансфер порядка 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Торрес провел 25 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и две голевые передачи.