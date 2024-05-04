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Чемпионат Испании. Ла Лига

Три клуба хотят подписать Феррана Торреса

04 Мая 2024 • 11:48 Комментировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» Ферран Торрес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По сообщениям журналистов портала Todofichajes, в услугах игрока заинтересованы сразу несколько клубов испанского чемпионата.

В борьбе за Феррана сойдутся мадридский «Атлетико», «Севилья», а также «Реал Сосьедад». Ожидается, что один из этих клубов возьмет Торреса в аренду, поскольку не готов платить за его полноценный трансфер порядка 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Торрес провел 25 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и две голевые передачи.

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