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«Барселона» готова продать Левандовски летом, но есть проблема

04 Мая 2024 • 11:24 Комментировать
Жирона
...
Барселона
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Через 6 ч. 42 мин.

Каталонская «Барселона» готова выслушать предложения по трансферу нападающего Роберта Левандовски ближайшим летом. Напомним, контракт 35-летнего поляка с «сине-гранатовыми» истекает в июле 2025 года.

Как сообщает RAC 1, несмотря на готовность «Барселоны» продать Левандовски, сам футболист не хочет уходить. Нападающий намерен остаться и как минимум отработать свой действующий контракт до конца.

Ранее сообщалось, что Роберт уже успел отказаться от крупного предложения от клуба из Саудовской Аравии. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Левандовски отметился 16 голами и 8 результативными передачами в 30 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски

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