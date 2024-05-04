«Барселона» готова продать Левандовски летом, но есть проблема

Каталонская «Барселона» готова выслушать предложения по трансферу нападающего Роберта Левандовски ближайшим летом. Напомним, контракт 35-летнего поляка с «сине-гранатовыми» истекает в июле 2025 года.

Как сообщает RAC 1, несмотря на готовность «Барселоны» продать Левандовски, сам футболист не хочет уходить. Нападающий намерен остаться и как минимум отработать свой действующий контракт до конца.

Ранее сообщалось, что Роберт уже успел отказаться от крупного предложения от клуба из Саудовской Аравии. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Левандовски отметился 16 голами и 8 результативными передачами в 30 матчах.