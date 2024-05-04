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Хави решительно намерен сохранить Роберто, капитан «Барселоны» тоже хочет остаться

04 Мая 2024 • 10:17 Комментировать
Жирона
...
Барселона
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Через 8 ч. 45 мин.

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес намерен сохранить в своей обойме капитана команды Серхи Роберто. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, наставник лично попросил руководство оставить испанца.

Напомним, нынешний контракт Роберто с «Барселоной» истекает по окончании нынешнего сезона. Серхи сейчас ждёт финальную встречу с руководством, на которой стороны должны урегулировать все детали. Не исключено, что Роберто согласится на очередное сокращение зарплаты.

Серхи провёл в «Барселоне» всю свою карьеру. В нынешнем сезоне полузащитник отметился тремя голами и одним результативным пасом в чемпионате Испании.

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