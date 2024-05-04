Гюлер рассказал, как называет Крооса и Модрича

«Я не обращаюсь к ним по именам, ведь у нас большая разница в возрасте. Меня так воспитали родители. Если бы я называл их по имени, то проявил бы неуважение. Поэтому я называю их своими братьями. Затем и они начали так обращаться ко мне», - передает слова футболиста аккаунт Madrid Universal в социальных сетях.