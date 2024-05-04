Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада»

Российский хавбек Арсен Захарян включен в заявку «Реал Сосьедада» на предстоящий поединок 34-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Всего в списке фигурируют фамилии 22 футболистов, рапортует клубная пресс-служба.

Поединок состоится на стадионе в Сан-Себастьяне сегодня, 4 мая. Начало встречи запланировано в 15:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 20-летний полузащитник провел 24 встречи. На счету Захаряна один забитый мяч и две результативные передачи. В данный момент «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги.