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Чемпионат Испании. Ла Лига

Генич предложил прогноз на матч «Жироны» и «Барселоны»

04 Мая 2024 • 09:17 Комментировать

В рамках 34-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на выезде встретится с «Жироной». Своим мнением по этому противостоянию поделился футбольный комментатор Константин Генич.

«Матч будет результативный, поэтому можно рассматривать ТБ (3,5). Но, учитывая, как «Жирона» раскалывается, я бы взял лучше тотал «Барселоны» больше 1,5 мяча. Можно также рассматривать и ТБ (2,5) при обе забьют», - приводит слова Генича «РБ Спорт».

Матч состоится в субботу, 4 мая, и начнется в 19:30 по московскому времени. Перед этой встречей «Жирона» занимает третью строчку в турнирной таблице, а «сине-гранатовые» - вторую.

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